Continuano le critiche al Grande Fratello Vip e stavolta interviene Maurizio Costanzo. Il Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, quest’anno ha avuto qualche problema di troppo con il linguaggio di alcuni inquilini, che sono stati poi espulsi.

MAURIZIO COSTANZO: "IL GRANDE FRATELLO VIP HA TOCCATO IL FONDO"

L’ultima espulsa al Grande Fratello Vip è stata Alda D’Eusanio e per Maurizio Costanzo il programma “ha toccato il fondo”. Rispondendo in una rubrica su “Nuovo” a una lettera che chiedeva lumi sui numerosi accadimenti all’interno della Casa, ha risposto che il vero problema del programma sono i concorrenti in gioco: “Se ha toccato il fondo - ha fatto sapere Maurizio Costanzo - non è colpa del format, né del conduttore, né di Canale 5. A mio avviso la vera responsabilità è delle persone che, da settembre a oggi, hanno frequentato la Casa. Parliamo di professionisti della televisione e dello spettacolo”.

Dopo tanto tempo nella Casa si perde in parte la cognizione dell’occhio delle telecamere puntate 24 ore su 24, ma questa non è una scusante: “Questa gente sa bene che là dentro ci sono telecamere ovunque e non è ammissibile che ci si lasci andare in quel modo”.

