Fra Matilde Brandi, eliminata dal Grande Fratello Vip, e il marito Marco Costantini è scoppiata la crisi. E' stata la stessa Matilde Brandi a confessare il momento difficile: “Non c'è quadra, c'è qualcosa che non funziona”.

Matilde Brandi già al Grande Fratello Vip aveva fatto capire che da parte del marito le mancavano alcune attenzioni: “C'è una crisi che dobbiamo capire e superare – ha spiegato in un'intervista a “Nuovo” - Quando ho bisogno di lui c'è sempre, non mi ha fatto mai mancare nulla. Magari è introverso, non è un persona che da abbracci e baci, ma a modo suo mi ha dato e mi da tanto amore”.

Le cose però non sembrano andare per il verso giusto: “Non c’è una quadra. C’è qualcosa che non funziona. Lui mi rispetta tanto, dice sempre che sono una grande madre. Ma dobbiamo capire se tra noi certe cose si possono risolvere o no. Le miei figlie, però, resteranno con me” .

I genitori però hanno da poco celebrato sessant'anni di matrimonio e questo le ha insegnato qualcosa: “Sarebbe facile mollare, invece ci vuole pazienza. Se proprio non si va d'accordo bisogna lasciarsi è ovvio, ma prima bisogna tentarle tutte”.

