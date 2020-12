Al Grande Fratello Vip un racconto decisamente hot da parte di Maria Teresa Ruta. Maria Tersa Ruta ha infatti confessato a Cristiano Malgioglio, entrato nella casa nell’ultima diretta, di aver fatto sesso in un sarcofago egizio col compagno Roberto.

Leggi anche > Elisabetta Gregoraci choc al Gf Vip: «Stanotte abbandono la Casa»

Il racconto di Maria Teresa Ruta, ambientato all'interno del Museo egizio a Il Cairo, è stato involontariamente ripreso anche dal collegamento con la casa di Barbara D’Urso durante “Pomeriggio cinque”: “Ero in Egitto con Roberto, il sarcofago egizio era l’unico posto fresco, c’erano 50 gradi! Eravamo in una teca quando un gruppo di turisti è passato. Era nudo io per coprirlo facevo finta di fare le foto”.

Gli altri coinquilini, molto incuriositi, chiedono altri particolari: “Lui era nudo e si è tirato giù i pantaloncini. Io avevo un kaftano che fai su e giù”. Malgioglio rendendosi conto della situazione cerca di frenare Maria Teresa: “Ma dici? Amore, tutto potevo immaginare ma non una cosa del genere. Mi sconvolgi ogni giorno che passa. Hai fatto l’amore in un sarcofago? Non voglio conoscere i particolari…”

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Dicembre 2020, 17:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA