Grande Fratello Vip, le Sorelle Salassiè convocate per importanti fatti familiari: saranno davvero principesse?

È bufera sulle sorelle Selassiè, le principesse concorrenti in gara al Grande Fratello Vip. Poche ore fa, la produzione ha pubblicato sui canali social che le le «sorelle Selassié stanno ricevendo informazioni su importanti questioni familiari». Da sottolieanre il termine ‘sorelle’ e non ‘principesse‘, un dettaglio che potrebbe essere cruciale per capire cosa sta succedendo.

Ieri, il magazine Oggi ha pubblicato un’inchiesta in cui è andato a fondo sull’albero genealogico di Lucrezia, Clarissa e Jessica, sostenendo di aver scoperto che le tre congiunte non sono le pronipoti del Negus etiope, il Re dei re, Hailé Selassié. La rivista ha reso noto di essere entrata in possesso di alcuni documenti che provano in maniera inequivocabile che il padre delle tre sorelle impegnate al GF Vip non fa parte della parentela dell’ultimo imperatore etiope. Il settimanale ha affermato che l’uomo si chiama Giulio e non Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié. Dunque non ha alcun legame di sangue con il duca di Harar, il secondogenito del Negus.

Non solo: al momento, tal Giulio, ossia il padre di Clarissa, Jessica e Lucrezia, si troverebbe in carcere, a Lugano. Lo riferisce sempre Oggi che spiega che l’uomo è stato arrestato in Lussemburgo lo scorso giugno per truffa e poi estradato in terra elvetica dove attualmente è rinchiuso nel penitenziario di Lugano.

Non appena il GF Vip ha fatto sapere che le tre sorelle sono state messe al corrente di importanti questioni famigliari, senza però specificare di che cosa si tratti, il magazine Oggi, sui suoi profili social, ha avanzato tale ipotesi: «Le ragazze potrebbero non essere al corrente del fatto che il padre avrebbe manomesso i documenti».

Ma, dunque, resta il dubbio su come Giulio avrebbe fatto a farsi passare come un discendente reale e se non è un nipote del Negus, chi è?

Sempre Oggi ha scritto che Giulio è figlio di un giardiniere dell’imperatore. Quando tutto è precipitato in Etiopia e gli eredi del Re dei Re sono espatriati, senza più contare sul tesoro del Negus, Giulio avrebbe convinto gli eredi legittimi a chiudere gli occhi sulle sue origini non imperiali. Così avrebbe modificato i propri documenti. Una vicenda complessa che se trovasse conferma spazzerebbe via il titolo di principesse di Clarissa, Jessica e Lucrezia. Per questo quel dettaglio relativo alle ‘sorelle’ e non alle ‘principesse’ fa presagire che le tre ragazze siano state informate delle vicende del padre Giulio.

