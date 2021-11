Grande Fratello Vip, la scenata di Alex Belli per la presentazione del piatto: «Io non mangio»

Periodo difficile per Alex Belli, che ha discusso con i coinquilini del Grande Fratello Vip nuovamente questa settimana. La rabbia è scattata per come gli hanno presentato il piatto del pranzo. Una scenata vera e propria da parte dell'attore che non tollera la trascuratezza e il pressapochismo. «Prima mangio con gli occhi e poi gusto il sapore. Questa roba non posso mangiarla così».

Leggi anche > Fedez scambiato per Sangiovanni, l'incontro con i bambini della Fondazione Tog è dolcissimo

Grande Fratello Vip, la scenata di Alex Belli

«Chi l'ha fatta sta roba, ma secondo te posso mangiare un piatto del genere, ma mi prendete per il c****? Mi fate girare i cog****. Quando faccio da mangiare io faccio piatti così? Mettere insieme il riso scotto con due kg di ragù e quattro foglie di insalata, vado fuori di testa. Mi puoi presentare un piatto del genere dopo che io cerco di fare piatti decenti da due mesi per farvi mangiare», dice Alex rivolgendosi a Miriana Trevisan, che non ha fatto il piatto ma prende a cuore la lamentela.

Grande Fratello Vip, la scenata di Alex Belli

«Pretendo che ci sia la stessa attenzione che metto io nel fare i piatti», aggiunge Alex mentre nel frattempo si sono avvicinate quasi tutte le donne della casa. All'origine dell'impiattamento poco gradevole c'è un malinteso. Negli ultimi giorni Alex Belli ha litigato anche con Aldo Montano e questa sera rivedrà sua moglie Delia Duran per chiarire il rapporto con Soleil.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Novembre 2021, 19:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA