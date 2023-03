Grande Fratello Vip, il retroscena choc: «Insabbiati dalla produzione gli avvertimenti della psicologa»

di Redazione web

Grande Fratello Vip nell'occhio del ciclone. Da quando Pier Silvio Berlusconi ha chiesto alla produzione del programma di dare una virata imponendo regole ferree si è alzato un vero e proprio polverone nei confronti del reality sul quale spunta un'indiscrezione che mostrerebbe un retrscena piuttosto grave. A spiegare cosa ci sarebbe dietro è Dagospia che parla di fatti gravi.

L'allerta della psicologa

Secondo il portale, una delle psicologhe del team che segue i concorrenti del Grande Fratello Vip avrebbe lanciato degli allert su alcuni concorrenti invitando gli autori ad affrontare la questione e a non lasciar che le cose si sviluppassero senza che venisse posto alcun freno. Un appello che però sarebbe rimasto inascoltato, andando così a creare delle dinamiche che sono diventate piuttosto gravi, appunto, fino a rendere necessari dei provvedimenti.

I provvedimenti per la produzione

Dagospia spiega che gli atteggiamenti aggressivi di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro erano stati segnalati più volte dalla psicologa, ma non sono stati presi in considerazione. Pare che adesso autori e produzione siano a rischio per aver insabbiato questi comportamenti, lasciando quindi che questi atteggiamenti sfogassero in modo incontrollato e anche pericoloso. Dopo la squalifica di Donnamaria non si escludono ora dei provvedimenti anche nei confronti di Del Moro.

