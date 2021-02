Grande Fratello Vip, Guenda Goria attacca Cristiano Malgioglio - Video

Guenda Goria difende a spada tratta la madre Maria Teresa Ruta, eliminata dal Grande Fratello Vip dopo ben ventidue nomination. La ragazza è convinta che ci sia stato un accanimento nei confronti della madre che meritava la finale. Maria Teresa Ruta faceva paura agli altri inquilini perché avrebbe potuto vincere. Eppure Ruta ha perso contro Samantha Degrenet, tra le ultime a entrare in gioco. Guenda spiega perché in un'intervista a RadioRadio, nel programma "Non succederà più" condotto da Giada Di Miceli.

GFVip, Guenda Goria su Maria Teresa Ruta

Guenda Goria si è scagliata contro Cristiano Malgioglio, che aveva definito la madre «la più grande stratega nella storia del reality». «Cristiano ha avuto un bel rapporto con mia madre che però ha attaccato. Io inferocita, senza una ragione. È come se si fosse fatto portavoce di un messaggio chissà di chi». Tutta colpa del clima dentro la casa che ha penalizzato la madre: «Sono dinamiche che non riesco a capire, penso ai social, a tutto il mondo che si crea attorno a queste dinamiche spesso imprevedibili».

GFvip, Guenda Goria e il retroscena

Il gossip sul presunto flirt tra Ruta e Baccini potrebbe aver influito sul pubblico. Del resto, come spiega Guenda gli haters sono aumentati. Lei stessa è vittima di cyberbullismo con insulti, offese e minacce. E poi svela un retroscena. Una volta finita la trasmissione Maria Teresa Ruta e Guenda Goria si sono ritrovata dopo mesi di separazione: «Mi ha detto che si sentiva molto sola negli ultimi tempi. Ci teneva tanto e mi ha detto ‘sono felice di avere i vostri abbracci, mi sentivo isolata».

GFVip, le reazioni

Intanto, nella casa sono tutti spiazzati. Stefania Orlando ha rivelato a Tommaso Zorzi di esserci rimasta male per le parole e la reazione di Maria Teresa dopo l'eliminazione. «A me ha dato un abbraccio come se fossi un traditore», ha aggiunto Zorzi.

