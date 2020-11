Grande Fratello Vip, Giulia Salemi contro Elisabetta Gregoraci: «Quando è entrata ha fatto un bagno di umiltà»

Fra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip è scoppiato un litigio per Flavio Briatore. Il conduttore Alfonso Signorini infatti, durante la tramissione, ha fatto sapere che tra le due, prima di entrare nella Casa, c'era un pò di maretta proprio a causa dell’imprenditore cuneese.

Giulia Salemi trascorreva le vacanze in Sardegna ed Elisabetta Gregoraci ha confermato che, secondo lei, faceva in modo di avere molteplici contatti con quello che al tempo era suo marito: “Diciamo – ha svelato la showgirl in diretta – che parlava più con Flavio che con me”. Giulia non ha digerito le parole della coinquilina e, finita la puntata, si è confessata con Dayane Mello. In giardino la gieffina, entrata da poco, ha fatto capire alla Mello di non aver mai avuto mire su Briatore: “Non ho mai avuto un flirt con Flavio e lui non ci ha mai provato. Non ho avuto mai secondi fini. Sono sempre stata invitata nel suo locale perché conosco tante persone”.

La Salemi rimane dell’opinione che Elisabetta sia snob: “Mi fa passare per accattona solo perché le ho detto che è una snob, ma è vero, ha fatto un bagno di umiltà quando è entrata ma è quella che è. Ha sempre guardato tutti dalla testa ai piedi”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Novembre 2020, 19:37

