Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi pronto a lasciare la casa: «Me ne vado e denuncio Soleil»

Gianmaria Antinolfi ha un piano: vuole lasciare il Grande Fratello Vip con un'uscita dalla casa a effetto e ha già rivelato il giorno. Tutto pare perché non sopporta la vicinanza di Soleil Sorgè, sua vecchia fiamma e ora nemica giurata. Il giorno dell'addio sarebbe sabato 26 settembre, subito dopo la puntata di venerdì, quando chiarirà la sua posizione nei confronti della coinquilina.

Grande Fratello Vip, il piano di Gianmaria

Soleil ha definito Gianmaria Antinolfi uno "stalker" e ogni giorno ha qualcosa da dirgli. Probabilmente per questo il gieffino vorrebbe abbandonare il gioco. L'atmosfera tra i due è diventata irrespirabile. Sembra che il napoletano non voglia stare sotto lo stesso tetto con Soleil



La rivelazione l'ha fatta parlando con Amedeo Goria. La sua intenzione è quella di riportare la sua versione dei fatti e poi uscire dalla porta rossa, per poi denunciare la ragazza. «Non ce la faccio a stare qui con lei. Perché non mi va nemmeno di condividere questo spazio con Soleil» ha dichiarato Antinolfi. I coinquilini e il pubblico, tuttavia, non crede che lo farà davvero. I due sarebbero stati insieme nemmeno un anno e poi Soleil avrebbe deciso di troncare quando il flirt è diventato qualcosa di serio per lui. (foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy​)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Settembre 2021, 17:22

