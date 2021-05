Grande Fratello Vip, Fulvio Abbate dopo l'intervento: «Mi sono operato, ho bisogno di riposo»

Fulvio Abbate, quest’anno fra i protagonista del Grande Fratello Vip, sta affrontando una dura lotta con un tumore alla mandibola, che dopo le cure degli anni passati ha deciso purtroppo di tornare. Fulvio Abbate, come ha raccontato sul social, è stato operato presso l'ospedale Gemelli di Roma ed ora è tornato a casa.

GFVip, Fulvio Abbate: «Mi sono operato per un tumore alla mandibola»

Fulvio Abbate si era già sottoposto a delle cure circa due anni fa ma la sua situazione l’ha poi costretto al ricovero in ospedale per operarsi: “Il tumore alla mandibola – ha spiegato sul social - è tornato”.

Ora è casa e l’esito dell’intervento è stato positivo: “Sto bene, ma sono molto fragile. Ora avrò bisogno di un periodo di riposo per evitare che la mandibola si fratturi. Non sarebbe un bene, ora sono molto gonfio”.

Fulvio Abbate ha poi ringraziato i follower per la vicinanza e l'affetto dimostrati: “Ringrazio tutte le persone che mi hanno scritto parole belle – ha fatto sapere da Instagram - Mi sento un po' in colpa per il mio imperdonabile narcisismo. Mi sono un po' vergognato di aver messo quelle foto dall’ospedale che raccontano di me e del mio personale. Potevo risparmiarmi il video per compassione. Ora però penso a riprendermi e spero di non morire”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Maggio 2021, 21:01

