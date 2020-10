Grande Fratello Vip, Franceska Pepe: «Vittima sacrificale perché meno famosa degli altri»

Franceska Pepe al Grande Fratello Vip è rimasta solo due settimane, ma si è comunque parlato molto di lei. All’inizio della sua avventura nel reality condotto da Alfonso Signorini ha avuto problemi soprattutto con Tommaso Zorzi, che però poi su di lei ha cambiato opinione.

Entrata dalla famigerata porta rossa del Grande Fratello, Zorzi l’aveva considerata una come “vittima sacrificale”: “Appena sono entrata – ha fatto sapere in un’intervista a “Chi” - mi aveva adocchiato come la prima vittima sacrificale in quanto non famosa come altri concorrenti, poi gli ho dato filo da torcere e, tra liti e scherzi, forse ha capito che potevo essere un’ottima complice. Penso sia intelligente, del resto chi cambia opinione lo è. Ha iniziato lui a provocarmi, io gli ho solo fatto capire che non poteva mettermi i piedi in testa. Le liti sono servite a conoscerci meglio”.

Gli altri concorrenti non sono stati da meno: “Nella casa si sono formati gruppetti che si spalleggiano a vicenda, l’unica a mantenere la sua posizione è stata Guenda”.

Appena l’hanno eliminata ha esultato, ma è rammaricata perché in sole due settimane non è riuscita a farsi conoscere come voleva: “Appena sono uscita mi sembrava di volare: rivedere i miei cari, fare quello che voglio, insomma la libertà in generale è impagabile. Non posso negare che, se fossi stata più a lungo, vi avrei regalato molte più emozioni. Dietro a Franceska con la k c’è un mondo e due settimane non sono mica sufficienti per visitarlo tutto”.

