Grande Fratello Vip, Francesco Oppini e l’anello alla fidanzata Cristina Tomasini: «La convivenza, poi un figlio»

Francesco Oppini dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip si fidanza ufficialmente con la compagna Cristina Tomasini. Francesco Oppini e Cristina Tomasini non si sposeranno a breve, ma nel prossimo futuro ci sarà la convivenza e un figlio.

Francesco Oppini, dopo aver deciso di lasciare il Grande Fratello Vip ha deciso di regala re l’anello alla fidanzata Cristina Tomasini: “A dire la verità non ci pensiamo – ha spiegato in un’intervista a “Chi” - il nostro progetto di vita insieme prevede la convivenza e un figlio. Ma, quando ero nella Casa, ho pensato che avrei voluto fare un gesto importante verso Cristina: ho capito che il nostro rapporto, nonostante la distanza fra per il Covid e il GFVip, si è rafforzato e sapevo che le avrebbe fatto piacere ricevere l’anello anche se non me lo ha mai chiesto.

“E’ un gesto d’amore e di stima: spero che sia la persona giusta e spero di esserlo io”. E Cristina è naturalmente al settimo cielo: “Speravo nel fidanzamento ufficiale perché credo molto nel nostro legame e, quando Francesco ha detto di volere un figlio da me, sono rimasta sotto choc, non me lo aspettavo. E’ stata una gioia immensa”.

Durante l’esperienza di Francesco al GFVip, le ha dato fastidio l’insistenza di Dayane Mello, redarguita poi dalla suocera Alba Parietti: “E’ una ragazza bellissima, solare, mi piaceva molto, avrei voluto solo più rispetto nei miei confronti, che non cercasse di baciarlo a tutti i costi. Ero convinta che Francesco non ci sarebbe cascato, la vedeva come un’amica e non vedevo malizia, però quello che arrivava a casa non era piacevole, Alba ha fatto bene a farglielo notare”

