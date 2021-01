Grande Fratello Vip, Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi: «Il suo cuore prevale sulla ragione…»

Al Grande Fratello Vip la coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli fa molto discutere e sul tema interviene Fariba Tehrani, mamma dell’influencer reclusa nel reality. Secondo Fariba Tehrani la figlia Giulia Salemi prova sentimenti forti per Pierpaolo Pretelli: “Il suo cuore prevale sulla ragione…”.

Leggi anche > Gf Vip. Maria Teresa Ruta choc, crisi di pianto e urla furiose

Fariba Tehrani è contenta dell’esperienza (la seconda) della figlia Giulia Salemi al Grande Fratello Vip: “E’ entrata molto concentrata – ha spiegato in un’intervista a “Chi” – facendo prevalere il suo lato maturo, mi è piaciuto l’approccio che ha avuto con tutti. Poi è uscito il suo lato fanciullesco, di ragazza bisognosa di affetto, attenzione e amore. Non siamo robot, siamo una miscela di sentimenti”

Il sentimento per Pierpaolo infatti non manca: “Giulia ha 27 anni e se per certe cose è cresciuta e maturata in fretta, per altri versi è ancora un’adolescente che vive distinto e il suo cuore prevale sulla ragione. Non so possiamo parlare di innamoramento, ma la vedo felice e spensierata”.

In passato nel reality Giulia è stata delusa da Francesco Monte, ma stavolta le cose dovrebbero andare in modo diverso: “Giulia e Pierpaolo sono molto simili, hanno gli stessi sogni e hanno alle spalle un vissuto che forse fa affrontare loro la vita con le stesse aspettative”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Gennaio 2021, 16:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA