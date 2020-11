Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci gelosa di Pierpaolo Pretelli? «Ti piace Giulia». E scatta l'imbarazzo

Al Grande Fratello Vip l'ingresso di Giulia Salemi potrebbe aver messo un po' di pepe nel rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. L'ex di Flavio Briatore ha sempre tenuto l'ex velino di 'Striscia la Notizia' in bilico, ma potrebbe essere gelosa. Gregoraci non sarebbe più sicura dell'effetto che fa sul giovane. In una chiacchierata, usando un tono ironico che molto probabilmente nasconde un po' di fastidio, ha detto a Pierpaolo: «Ti piace Giulia, si vede come la guardi».

Tra Pretelli e Giulia Salemi è nata una bella intesa: i due scherzano e ridono molto insieme. Un rapporto che non è sfuggito a Elisabetta, che non è più l'unica destinataria delle attenzioni del giovane. L'ex velino non ha smentito, ma ha sorriso imbarazzato. Intanto, Giulia potrebbe aver aiutato Elisabetta e Pierpaolo a ritrovare l'armonia perduta.

Seduti insieme sulla poltrona, come ai vecchi tempi, la showgirl calabrese scriveva sulla schiena del ragazzo i loro soliti messaggi in codice. Un momento intrigante e di compiacimento per Pierpaolo, che ha provato interesse per Elisabetta sin da subito andando incontro a molti rifiuti.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Novembre 2020, 13:34

