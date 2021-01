Grande Fratello Vip, Dayane Mello in finale. Fan fuori dalla Casa: «Televoto truccato dal Brasile, fuggite dal circo»

Dayane Mello è la prima finalista del Grande Fratello Vip ma non mancano le polemiche. Un gruppo di fan del Grande Fratello Vip infatti è tornato a parlare di sospetti brogli nella votazione e si è recato fuori della Casa per farsi sentire dai concorrenti gridando: “Televoto truccato dal Brasile, fuggite dal circo”.

DAYANE MELLO E IL TELEVOTO DAL BRASILE

Dayane Mello ha conquistato direttamente la finale del Grande Fratello Vip nell’ultima diretta avendo la meglio nella sfida al televoto contro Giulia Salemi, Stefania Orlando e Rosalinda Cannavo. Il suo piazzamento ha fatto discutere, facendo nel contempo tornare in auge le polemiche relativi ai voti che arriverebbero dal Brasile. Per questo un gruppo di fan del programma si è recato fuori dalle mura della Casa del Grande Fratello vip per urlare ai coinquilini: “Televoto truccato dal Brasile, fuggite dal circo!”.

Il "coro" è stato udito da alcuni concorrenti, in realtà divertiti dal messaggio arrivato improvvisamente. Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Samantha de Grenet hanno comunicato ai coolleghi reclusi l’accaduto, evitando per ora di raccontarlo proprio alla diretta interessata. Nonostante le proteste nel tempo, il GF Vip non ha comunque dato risposte chiare, mentre Dayane si è trovata spesso durante il suo cammino nel reality nelle prime posizioni della classica settimanale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Gennaio 2021, 17:43

