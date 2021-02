Grande Fratello Vip, Dayane Mello sotto accusa dopo la diretta: «Maschera caduta, l'amore per Rosalinda Cannavò inventato»

Per Dayane Mello non è un momento facile all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Dopo la diretta in cui ha nominato l’ex amica Rosalinda Cannavò alcuni inquilini si sono scagliati contro di lei, primi fra tutti Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Intanto Dayane cerca di fare pace e riavvicinarsi a Rosalinda che però la gela: “Non rivolgermi mai più la parola”

Leggi anche > Grande Fratello Vip, la puntata del 22 febbraio

Dopo la diretta in cui Dayane Mello ha nominato l’ex amica Rosalinda Cannavò, la reazione di alcuni inquilini è stata abbastanza veemente. La prima ad attaccare è stata Stefania Orlando: “Sei falsa dalla testa ai piedi – le ha fatto sapere - tutto quello che hai detto sono falsità. La tua amica Rosalinda… ti sei anche inventata che la ami… ma tu dove vuoi arrivare. L’hai sacrificata. Fai il pippone a me sull’amicizia con Maria Teresa Ruta ma non hai idea del significato di questa parola. Falsa e stratega”.

Leggi anche > Paura al GFVip, un topo in studio fa scappare Signorini

Dayane Mello tenta di giustificarsi, asserendo che il distacco con Rosalinda Cannavò risale a settimane fa, ma interviene Tommaso Zorzi, per niente d’accordo: “Per me hai fatto una pessima figura. La tua maschera è caduta, sei una grandissima stratega e pur di avere una clip non rispetti le persone che l’amore lo sanno provare veramente. Se penso a tutto quello che hai detto su di me e Francesco Oppini… e tu fai la stessa cosa. Sei tutto il contrario di tutto, sai che vuol dire ti amo??? Se amo una persona non la metto nella condizione di essere sbattuta dal gioco. Tu umanamente vali zero”.

Stamattina poi Dayane ha cercato di riavvicinarsi a Rosalinda, che era impegnata in una sessione di trucco, ma è stata velocemente e freddamente liquidata dalla Cannavò: “Non voglio parlare e non mi devi rivolgere la parola. Mai stata più sicura nella mia vita”

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Febbraio 2021, 12:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA