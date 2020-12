Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio e l'amicizia fra Pierpaolo Pietrelli ed Elisabetta Gregoraci: «Penso che ti abbia preso in giro»

Al Grande Fratello Vip Cristiano Malgioglio parla con Pierpaolo Pretelli della sua amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci, che ha ultimamente lasciato il reality. Cristiano Malgioglio crede che Elisabetta Gregoraci abbia usato un pò di strategia con Pierpaolo Pretelli: “Penso - gli ha confidato - che ti abbia preso in giro”.

Cristiano Malgioglio, nuovo inquilino del Grande Fratello Vip, chiama in salone Pierpaolo Pretelli per parlare del suo trascorso in casa con Elisabetta Gregoraci. Pierpaolo spiega che la voleva conoscere non appena è venuto a conoscenza della sua partecipazione al reality e sapeva che era single: “All'inizio – ha raccontato - la corteggiavo continuamente, lei non ha subito posto i paletti. Lo faceva solo in puntata (…) Non sono innamorato, ma non mi è ancora indifferente”.

Malgioglio ascolta e poi fa le sue osservazioni: “Dopo l'uscita di Elisabetta ti ho visto rinato. Sei bello, simpatico, sai imitare, sei giusto...”, sperando che con la sua auto eliminazione possa magari trovare l’amore nella casa. Alla fine, sulla mancata love story, chiude lapidario: “Penso che ti abbia preso in giro”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Dicembre 2020, 18:25

