Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia e la quarantena per il coronavirus: «Sono in Sicilia con mia figlia»

Col cuore è vicina al suo Paolo Ciavarro, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip da cui è stata eliminata anzitempo per via di alcune frasi su Tommaso Buscetta, ma con l’emergenza coronavirus Clizia Incorvaia viva la quarantena per il coronavirus in Sicilia assieme alla figlia Nina.

L’influencer infatti era partita prima che scoppiasse la pandemia: “Io sono partita per la Sicilia in tempi non sospetti, per fortuna. E così sto dai mie – ha fatto sapere in un’intervista a “Chi” - Qui mi sono data alla pasticceria, sto facendo torte, ieri la crostata integrale. L’aperitivo lo faccio, a casa con i miei e mia figlia. E poi ho preso persino in mano Il libro rosso di Jung, me l’ero fatto regalare a Natale per entrare al GF, volevo fare la “figa”, invece, poi ho scoperto che lì non si poteva portare nulla da leggere. Così adesso mi tocca (e spero di riuscire finirlo)".



Ultimamente si è “temuto” per la sua love story col figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. L'ex di Francesco Sarcina si è mostrata intenta a leggere il libro "Come liberarsi del proprio principe azzurro". Il titolo è bastato per ipotizzare la rottura con il giovane. Clizia definisce proprio così il piccolo Ciavarro. La Incorvaia ha poi spiegato: “Non vi spaventate, io non voglio liberarmi del mio principe, ma del principe azzurro che c’è dentro di noi…[...] Questo libro insegna a diventare delle principesse guerriere…Non spaventatevi per piacere, non ci sono allusioni. Il mio principe io me lo tengo stretto…”.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Marzo 2020, 19:39

