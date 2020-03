di Emiliana Costa

Grande Fratello Vip chiude prima, gli autori avvisano i concorrenti. Adriana Volpe scoppia in lacrime. Come riporta il sito Gossip e Tv, il reality condotto da Alfonso Signorini chiuderà prima per l'emergenza coronavirus.

Gli autori avrebbero appena comunicato la notizia ai concorrenti. Il programma sarebbe dovuto finire il 27 aprile, mentre terminerà nella prima settimana di aprile. Lacrime tra gli inquilini della Casa, che iniziano a comprendere che la situazione all'esterno è davvero seria. Adriana Volpe piange e grida il nome della figlia e del marito: «Andrà tutto bene».

Anche Antonella Elia si commuove. A far infuriare i follower su Twitter, la reazione di Fernanda Lessa che, alla notizia, avrebbe esultato: «Che bel comunicato, perché sono di nuovo nel gioco ragazzi». Avrebbe perfino ballato la samba e proposto di fare festa. Patrick, Sossio Aruta e Denver non avrebbero apprezzato affatto la reazione della concorrente brasiliana: «C'è un'emergenza».

