Grande Fratello Vip, Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli: «La fine della nostra storia»

Ariadna Romero torna sulla fine della sua relazione con Pierpaolo Pretelli, ora rinchiuso nella casa del Grande Fratello Vip. I due hanno un figlio e conservano comunque un ottimo rapporto.

Ariadna Romero torna a parlare della fine del loro rapporto, lei era partita per Miami e poi è stata raggiunta da Pierpaolo Pretelli, che però gli ha confidato che avrebbe partecipato a “Temptation Island”: “Abbiamo riprovato, abbiamo dormito insieme - ha spiegato Ariadna ospite di Casa Chi su Instagram - Prima di partire però mi dice “Devo dirti una cosa, ho firmato un contratto per andare a Temptation Island“. Lì mi è crollato il mondo addosso perché pensavo di essere tornata insieme a lui”.

Poi Pierpaolo ha cercato di recuperare, ma decidendo contestualmente di prendere parte a “Uomini e donne”: “Mi chiama e mi dice “Ho fatto la cazzat* della vita, io ho bisogno di te ti prego torna”. Torno da Cuba a settembre e lui a ottobre o novembre va a fare Uomini e Donne. Già lì capisci che è finita per sempre”.

Quando è entrata nella Casa per andarlo a trovare sembrava che i sentimenti fossero ancora vivi: “Quando mi ha visto era il momento in cui le cose con Elisabetta Gregoraci non erano andate come lui sperava e probabilmente ha avuto questo crollo e si è appoggiato a me. Io però sono sicura che non è innamorato di me, come non lo sono io”.

