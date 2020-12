Grande Fratello Vip, Antonella Elia e l’addio a Pietro Delle Piane: «Difficile, anzi impossibile tenere le distanze…»

Antonella Elia ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Pietro Delle Piane durante una diretta del Grande Fratello Vip, in cui veste i panni di opinionista: “E’ finita – aveva spiegato – ora sono single. Il mio cuore è spezzato”. Sembra però che dire addio al suo ex per Antonella Elia non sia così semplice.

Per Antonella Elia infatti è impossibile mantenere le distanza dal suo ex Pietro Delle Piane, con cui si doveva sposare: “Avete sentito parlare di nozze? Mi viene da ridere – ha spiegato in un’intervista a “diva e donna” - Devo però dire che ho trovato un bel selvaggio da cui è difficile, anzi impossibile tenere le distanze. La virilità incarnata”. E l’uomo che cerca lei è proprio “selvaggio”: “Un selvaggio, virile e potente. Tarzan. Vorrei vivere nella foresta con Tarzan, in una capanna. Non sopporto gli uomini impostati, gli arricchiti che ostentano. Secondo me, quelli con la cravatta costosa e l’orologione la virilità scarseggia di brutto”

Opinionista del Grande Fratello Vip è spesso sotto i riflettori per via dei suoi giudizi a dir poco taglienti: “Non me ne pento, però già mentre parlo mi viene una grande ansia. Io non posso fare a meno di dire quello che credo e penso giusto, non sono politically correct, ma mi dispiace davvero se ferisco”.

Anche perché lei sembra essere molto permalosa: “Eccome! Mi tocca tutto. A parte degli insulti che ricevo a vagonate dagli haters, di cui mi importa poco, io vengo continuamente offesa sui media da persone che invece avrebbero potuto dirmi le cose direttamente, come faccio io. Se tu mi dieci tutto a quattrocchi, io replico, magari litighiamo, ma finisce li. Se invece parli di me attraverso i media, ti giudico una persona inetta.

