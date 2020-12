Grande Fratello Vip, Andrea Zenga in crisi: «Mi sento fuori posto, non so cosa raccontare»

Al Grande Fratello Vip i primi dubbi per Andrea Zenga. Andrea Zenga, da poco entrato al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, si sente un po' a disagio nella casa: “Sono fuori posto, non ho nulla da raccontare”.

Andrea Zenga, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, non si è ancora adattato alla vita all'interno del reality. Si sente fuori contesto rispetto ad altri concorrenti nella casa e alla carriera che hanno alle spalle: “Qui – confessa a Pierpaolo Pretelli - sono fuori posto, non ho niente da raccontare”. Pierpaolo e Mario Ermito cercano di spronarlo, sottolineando che anche loro vivono la stessa condizione e che alla fine sono interessanti i trascorsi di tutti i partecipanti al gioco.

Andrea però sembra inconsolabile: in passato non ha avuto una carriera sportiva interessante e non ritiene neanche che dopo l'esperienza al GF possa avere prospettive nel mondo dello spettacolo. Unico argomento di discussione sarebbe il rapporto (interrotto) col papà Walter, di cui però non vorrebbe parlare.

