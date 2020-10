Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta e l'ex misteriosa: «Mi voleva anche se era fidanzato»

Al Grande Fratello vip per Andrea Zelletta è arrivata a fargli visita in diretta la fidanzata Natalia Paragoni. Dal suo passato però arriva una sua ex “conoscenza”, Alice Fabbrica, che racconta il loro rapporto e come lui abbia continuato a cercarla anche una volta che si era fidanzato.

Alice Fabbrica, studentessa e modella, non utilizza mezzi termini: “Altro che “comodino” – ha spiegato in un’intervista a “DiPiùTv” – Zelletta sa quello che vuole. Dopo avermi conosciuto si era invaghito di me e ha cercato di convincermi a vederci, a frequentarci. Sono sempre stata zitta, ma vedendolo in tv mi ha lasciato di stucco che sia dipinto come un bravo ragazzo, con quella faccina pulita e gli occhi teneri…”.

Si sono conosciuti 5 anni fa via social, si sono frequentati e poi la storia ha avuto uno stop per via di Andrea, che si era ingelosito perché lei aveva visto un altro ragazzo: “Appena lo ha saputo ha iniziato a urlare, sembrava un’altra persona. La sua gelosia eccessiva e immotivata non mi è piaciuta. Non stavamo insieme, ci eravamo appena conosciuti, non dovevo rendere conto a lui se ero andata a prendere un caffè con un amico. Così ho troncato subito i rapporti”.

Andrea poi avrebbe continuato a contattarla anche dopo il suo fidanzamento: “Ha continuato a scrivermi anche dopo che aveva iniziato una storia importante. Alludeva a noi, al fatto che avevamo un conto in sospeso, mi ripeteva di volermi vedere. Non mi ha dimenticato, anche dopo aver scelto in tv Natalia. Così, stanca di questo atteggiamento, l’estate scorsa l’ho bloccato sui social. Nei messaggi chiedeva in continuazione di vedermi. Sono io che ho rifiutato, anche perché non è mia abitudine frequentare ragazzi già impegnati”,

