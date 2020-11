Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta choc: «Mi devo sfogare». E chiede un bagno privato

Dentro la casa del Grande Fratello Vip non è sfuggita la richiesta insolita e hot di Andrea Zelletta, deciso a soddisfare i suoi bisogni fisici lontano dalle telecamere. Il concorrente avrebbe chiesto un bagno privato e un mini scherno dopo la notizia che il reality durerà fino a febbraio. «M'aggia sfugà, se no mi do le testate nel muro», il commento di Zelletta. La decisione della produzione di prolungare la durata del programma ha portato scompiglio in molti inquilini.

Zelletta ha fatto intendere a Tommaso Zorzi e a Elisabetta Gregoraci l'intenzione di praticare autoerotismo durante una chiacchierata. «Io - ha detto l'ex tronista - ho fatto una richiesta esplicita. Un bagno, senza telecamere, due volte a settimana e un mini schermo, tracchete: m'aggià sfugà. Che sennò mi do le testate nel muro». Elisabetta Gregoraci ha commentato: «Seh vabbè, deve scaricarsi un attimo». E Tommaso Zorzi ha ironizzato: «Si, certo, come no».

Probabilmente il Grande Fratello potrebbe prendere in considerazione questa richiesta perché la decisione di allungare il programma non è stata accolta positivamente, ma sarebbe legittimata dal successo crescente dell'edizione. Gli ascolti tv del reality show condotto da Alfonso Signorini sono in netta crescita: anche ieri, superati i 3 milioni di telespettatori – 3.497.000 – per uno share pari al 20.2% di share.

