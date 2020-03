Grande Fratello Vip, Andrea Denver nostalgico: il gesto per Adriana Volpe colpisce i coinquilini

Adriana Volpe ha lasciato un vuoto dentro la casa del Grande Fratello Vip e in Andrea Denver. Non poteva fare altro che abbandonare il gioco dopo che suo suocero si è aggravato e ha perso la vita a causa del coronavirus. In queste ore il modello si è lasciato andare a un attacco di nostalgia. Non ha mai negato di trovare la conduttrice bella fisicamente e interiormente e nelle prime settimane il loro rapporto ha alimentato il gossip. In queste ore ha compiuto un gesto che ha colpito i coinquilini.

I concorrenti hanno terminato il famoso calendario e Denver ha chiesto che la sua foto in piscina accanto ad Adriana in stile Hawaii fosse stampata. Una volta che ha preso in mano lo scatto ha rivelato a Patrick Pugliese: «Bellissima…Bellissima donna…Spero stia bene e che ci stia guardando…».

Il gesto ha indotto molti fan a pensare che si sia innamorato di lei, ma è stato il biondo gieffino a riportarlo alla realtà: «Ti giuro che mi sembra di guardare mia sorella…Poi sono veramente amico del marito…» A quel punto Andrea Denver ha chiesto a Patrick come avesse conosciuto Roberto: «Siamo amici ormai da 20 anni…Eravamo due ragazzini…»

Adriana Volpe ha abbandonato il reality all'improvviso, ma erano giorni che veniva aggiornata in confessionale sullo stato di salute di un suo parente. Aveva salutato i coinquilini tra le lacrime ringraziandoli dell'affetto di questi ultimi 70 giorni e raccomandando loro di essere forti, ma non aveva detto nulla di più. «Volevo ringraziare ognuno di voi perché in questo viaggio mi avete dato tantissimo. Ho fatto di tutto per rimanere qua e per credere al messaggio "Andrà tutto bene". Vi volevo salutare uno a uno. Devo veramente uscire perché il ruolo di mamma, di moglie… Ho delle cose da risolvere veramente importanti. Siate forti e dite una preghiera per me», aveva detto in giardino.



