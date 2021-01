Grande Fratello Vip, Alba Parietti contro Maria Teresa Ruta: «Sceneggiata, non inventare balle sulle tue colleghe»

Alba Parietti contro Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip. Durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip infatti Maria Teresa Ruta ha racconto di alcune avances che le avrebbe fatto l’attore Alain Delon, coinvolgendo nella storia anche Alba Parietti che ribatte: “Sceneggiata, non inventare balle sulle tue colleghe”.

AVANCES...IMPORTANTI

Secondo il racconto di Maria Teresa Ruta infatti durante un evento era seduta a cena in un tavolo a fianco di Alain Delon, finchè non si è assentata un attimo per andare la bagno. Al ritorno avrebbe trovato Alba Parietti accomodata al suo posto: “Io mi sono seduta a un altro tavolo – ha fatto sapere la reclusa - ma lui dopo mi ha chiesto di andare a bere qualcosa”.

NON MI RICORDO DI TE

La risposta di Alba Parietti naturalmente non si è fatta attendere e ospite di “Casa Chi” su Instagram ha detto la sua. In un post sul social della trasmissione infatti si legge la versione della Parietti: “Con Alain Delon? Non mi sarei mai seduta ad un tavolo dove non ero invitata. Quella sera io, Tomba e Delon eravamo i presidenti di giuria, quindi era molto difficile che al tavolo ci potesse essere qualcun altro. Com’è lui? Dico solo che il mio ego in confronto al suo non è nulla! Siamo molto amici, lui stesso ha ammesso di avermi corteggiato sempre, ma io non ho mai corrisposto. Poi, quando mi sono messa con il suo migliore amico è svenuto proprio prima di andare in onda in un programma di Maria De Filippi...”.

LA SCENEGGIATA

Il racconto fatto dalla Ruta non le è piaciuto (“Sembravamo due galline che andavamo dietro a un uomo”) e ritene che sia tutto frutto della sua fantasia: “Una sceneggiata che si è inventata perché lei è molto fantasiosa. Se tu raccontare delle cose va bene, ma ti inventare balle sulle tue colleghe. Mi è sembrato un modo per rompermi un po’ le scatole: ieri sera dormivo, ma il mio ego mi ha svegliato”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Gennaio 2021, 23:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA