Grande Fratello Vip 2021, pace fatta fra Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando: «Proprio oggi al telefono…»

Sembra ormai pace fatta fra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, dopo la lunga permanenza al Grande Fratello Vip 2021. Durante il reality condotto da Alfonso Singorini il rapporto fra le due era abbastanza teso, ma Maria Teresa Ruta via social ha rassicurato i fan sul rapporto con l’ex coinquilina: “Tra me e Stefania Orlando non c’è nulla da chiarire, perché ci vogliamo bene”.

MARIA TERESA RUTA E STEFANIA ORLANDO, PACE FATTA

Durante il Grande Fratello Vip 2021 c’è stata un po’ di maretta fra Stefania Orlando (inseparabile dal vincitore Tommaso Zorzi) e Maria Teresa Ruta, e una volta finito il reality proprio la Orlando aveva parlato dei suoi rapporti con l’ex coinquilina: “Non ci siamo sentite – aveva svelato in un'intervista - Sono passate solo due settimane, probabilmente ci vuole anche un periodo di detox da tutto quello che è successo. Una telefonata si può fare da parte di entrambe. Evidentemente, nessuna delle due ha ancora sentito l’esigenza di farla. Non ho nulla contro di lei”.

Pace fatta comunque, perché a domanda dei fan, Maria Teresa Ruta ha spiegato di aver recuperato il rapporto con la Orlando: “Visto che non ho avuto il tempo di rispondere oggi a Pomeriggio 5 – ha scritto su Instagram condividendo nelle stories una foto assieme a Stefania - lo faccio adesso! Tra me e Stefania non c’è nulla da chiarire, perché ci vogliamo bene, proprio come ci siamo dette al telefono oggi”.

