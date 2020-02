GFVip, la verità su Valeria Marini: «Non sopporta le mani addosso, aveva un fidanzato violento»

«Valeria Marini a 13 anni aveva un fidanzato molto violento. Ha superato il trauma grazie alla mamma». È quanto è emerso nel talk show di Pomeriggio 5 nello spazio dedicato al Grande Fratello Vip. Per questo avrebbe reagito così durante la lite con Antonella Elia . Gli opinionisti dichiarano di non sopportare nessuna delle due, ma invocano dei provvedimenti contro l'ex ragazza di Non è la Rai, colpevole di aver spinto la showgirl 'stellare'.

Leggi anche > Valeria Marini scoppia in lacrime dopo la lite con Antonella Elia: «Non voglio mi mettano le mani addosso, le ho già subite in passato»

Nel salotto di Barbara D'Urso viene ricordato quello che è successo ieri pomeriggio nella casa più spiata d'Italia. Antonella Elia ha accusato Valeria Marini e Fernanda Lessa di trattarla come un'indemoniata. «Mi vengono a sbattere in faccia il crocifisso, bisogna rispettare i valori della religione». Il gesto avrebbe fatto infuriare Antonella che ha dato un forte spintone sul seno a Valeria Marini. A quel punto sono intervenuti gli altri inquilini per dividerle.

Valeria Marini ha urlato: «Mi ha messo le mani addosso senza motivo, solo perché ho un rosario che mi hanno regalato. Ho il segno rosso sul seno. Deve essere squalificata». Antonella Elia replica: «Non hai sentito niente, hai tutta plastica».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Febbraio 2020, 19:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA