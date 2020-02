Il bacio con Pago, il flirt (ipotetico) con Antonio Zequila e la vicinanza al coinquilino Denver da parte di Adriana Volpe, attualmente all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020, hanno creato qualche disturbo al marito della showgirl, Roberto Parli.

Non è geloso, ma non ha gradito le immagini viste in tv: “Non sono geloso – ha fatto sapere in un’intervista a “Chi” - sono 14 anni che viviamo distanti e non ci chiediamo neanche con chi usciamo a cena. Ma sono un marito innamorato e vedere certe immagini non è piacevole. Non sono arrabbiato con lei, ma il mio sentimento va rispettato”.

Il gossip diventa pericoloso, soprattutto quando si hanno figli: “Lei sa come funziona ed era stata la prima a dirmi che avrebbe evitato comportamenti ambigui e a raccomandarsi con me, invece ogni settimana parlano di un nuovo flirt e non è carino, anche perché c'è di mezzo una bambina piccola e basta il solo compagno di classe che le dice “tua mamma ha baciato un altro” a farla star male”.



A sbagliare non è Denver, ma Adriana: “è grande abbastanza, è lei che deve ricordarsi di avere un marito e una figlia. Forse dentro la percezione di ciò che vediamo fuori è diversa, ma è per questo che le ho scritto, per proteggere lei e la nostra famiglia dai giudizi altrui”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Febbraio 2020, 18:11

