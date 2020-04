Grande Fratello Vip 2020, Paola Di Benedetto e il fidanzato Federico Rossi: «Il timore di stare bene senza di lui ma poi...»

Si è aggiudicata la vittoria al Grande Fratello Vip 2020 e ora Paola Di Benedetto può pensare all’amore. Con la reclusione l’ex “Madre natura” e naufraga sull’Isola dei Famosi non ha potuto vedere il fidanzato, il cantante Federico Rossi.

Stare lontano dal compagno cantante per lei non è stato semplice: “Per me è stata una grande prova stare lontano da lui – ha fatto sapere in un’intervista a “Chi” - in tre mesi può accadere di tutto, anche di pensare che non sei innamorato. Il mio timore era quello di stare bene senza di lui, invece mi rendevo conto che più passava il tempo e più il mio sentimento cresceva. Il GfVip è stato una conferma che il nostro rapporto è vivo e lo sarà a lungo”.

In passato si sono lasciati, ma la cosa riguarda il passato: “Ci siamo resi conto di avere bisogno l’uno dell’altra, ora vogliamo vivere il presente e fare progetti a breve termine, senza escludere il futuro”.

Clizia Incorvaia e Fernanda Lessa hanno fatto qualche battutina sul suo conto sul social: “Hanno fatto una battuta sul fatto che sono ingrassata, ma se alla fine di un percorso così figo ti ritrovi a parlare dei tre chili che ho preso mangiando biscotti devi rivedere un paio di cose perché vuol dire che il tuo percorso è stato triste”.

