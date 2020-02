Grande Fratello Vip 2020, Pago dopo l’eliminazione: «Con Serena Enardu stiamo ricostruendo, nella mia testa tanti punti interrogativi»

Dopo la ritrovata fidanzata Serena Enardu, anche Pago è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 per volere del pubblico che l’ha eliminato al televoto. Fuori dalla casa il cantante ha ripreso la frequentazione con Serena, anche se con qualche dubbio.

Leggi anche > Lady Diana, crudele commento di Carlo a poche ore dalle nozze



Mentre si diverte assieme al figlio Nicola, nato dalla sua precedente relazione con Mirian Trevisan, riflette sull’accaduto: “Mi sto godendo mio figlio Nicola – ha spiegato in un’intervista a “Chi” - e con Serena ci stiamo riscoprendo. Nella mia testa frullano tanti punti interrogativi. Ancora ci sono cose da capire e da chiarire”.



Per ora infatti sono impegnati a ricostruire: “Io e Serena stiamo ricostruendo tutto quello che abbiamo perso negli anni e non durante Temptation o il Gf La nostra crisi è iniziata ben prima dell'arrivo delle telecamere: I primi passi verso nuovi sorrisi sono nati poi nella "Casa". Da qui, però, a parlare di nozze, eccetera, ne passa di tempo. Contano prima i fatti”.

Nel reality vorrebbe il trionfo di Ciavarro o della Elia: “Tifo con tutto me stesso per Paolo Ciavarro e per Antonella Elia. E una persona particolare, ma con gran cuore”.





Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Febbraio 2020, 16:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA