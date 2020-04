Grande Fratello Vip 2020, Fernana Lessa su Antonella Elia? «Ho pensato a lungo a lei...»

Uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 Fernanda Lessa ha visto con i sui occhi le conseguenza del coronavirus, nonostante qualcosa gli fosse già stata raccontata dal conduttore Alfonso Signorini. L’ex modella e attrice è spaventata, ma riesce comunque tirare le somme sulla sua partecipazione al reality

Gli aspetti positivi non sono pochi: “Ho vinto l'amicizia con Adriana (Volpe) – ha fatto sapere in un’intervista a “Chi”- che ho sentito poco fa. Lei ha resistito per due settimane con un peso nel cuore letale. In bagno piangeva e vomitava. Io ero accanto a lei muta. E poi mi porto dentro: Testi, Montovoli, Ciavarro e Teresanna”.

All’interno della casa è rimasta se stessa e ha evitato di ricadere nei suoi sbagli: “Ho vinto perché sono stata me stessa nel bene e nel male. Non ho badato a trucco e parrucca. Mi sono mostrata al naturale, in tuta, senza extension, in modo rock e ho seguito la mia cultura, E poi ho vinto la mia battaglia con l'alcool. Non ho bevuto nulla. Brindavo e versavo tutto nel bicchiere di Fabio Testi. Molti non credevano in me».

Di sicuro non ha avuto un buon rapporto con Antonella Elia: “Ho pensato a lungo ad Antonella. Lei ha un carattere simile a quello di mia madre, Siamo diverse. Non conosciamo la via di mezzo: o migliori amiche o nemiche fino alla morte. L’abbraccio finale, grazie ad Alfonso, però è stato bello. Si potrebbe ricomunicare da qui”.

