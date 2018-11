Grande Fratello Vip 2018, Stefano Sala e Benedetta Mazza sotto le coperte: bacio nella notte?

Domenica 11 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sarebbe scattato il tanto atteso bacio tra. Al Grande Fratello Vip presto potrebbe formarsi una nuova coppia. Da quando è iniziata la terza edizione del reality, il modello ha cercato di resistere all'attrazione per la Mazza. Tutto per salvaguardare il rapporto che ha fuori conNella notte nuovi sviluppi potrebbero catapultare la situazione.Le telecamere hanno ripreso i due concorrenti, di notte, avvinghiati sotto le coperte. Dai movimenti del corpo i telespettatori hanno intuito che si stessero baciando. Esiste il dubbio, però, che i due si siano scambiati solo delle coccole. Non è la prima volta che appaiono vicini e ambigui. Non è un mistero, inoltre, che prima di entrare nella casa più spiata d'Italia si conoscessero e avessero avuto un flirt.Un incontro notturno "ravvicinato" c'è stato e in più di qualche occasione entrambi hanno rivelato che in condizioni differenti si sarebbero potuti anche innamorare l'uno dell'altra. Il desiderio di Benedetta Mazza potrebbe presto avverarsi, ma c'è attesa per la reazione di Dasha, lontana dall'Italia e in difficoltà.