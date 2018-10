Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

e "la notte delle pugnalate". Dopo i primi giorni di rodaggio, durante i quali gli inquilini vip hanno accolto Lory con calore e affetto, sarebbero iniziati a volare Nonostante il dolore immenso per la morte del figlio Loren , l'attrice sta cercando di reagire partecipando attivamente alla vita della Casa. Ma vista la difficile situazione, l'atteggiamento di Lory non è di certo allegro e spensierato. Qualcuno però nel suoci avrebbe visto dell'altro.Ma andiamo con ordine. Ieri sera il Grande Fratello ha chiesto ai vip di scrivere tre critiche anonime a tre inquilini. Tra i più bersagliati ci sarebbero stati Eleonora Giorgi (a cui avrebbero chiesto di smettere di lamentarsi sempre), Ivan Cattaneo (considerato "il terzo incomodo" nella coppia Monte-Salemi) e infine proprio Lory Del Santo. «, sei osservatrice, il tuo sguardo non mi convince», sarebbero state le dure accuse.Nonostante la tragedia che ha appena vissuto, Lory ha chiesto di partecipare al Grande Fratello Vip senza sconti. Ma forse per una mamma che ha appena perso il figlio si potrebbe avere. Chissà se Lory lunedì sarà anche nominata. Staremo a vedere.