Grande Fratello Vip 2018, Giulia Salemi vuole chiarezza e la risposta di Francesco Monte non lascia ben sperare

Simona Ventura a Verissimo: «Temptation Island Vip mi ha cambiata, con Gerò non c'era più intesa»

Grande Fratello Vip 2018, Alessandro Cecchi Paone e le avances a Fabio Basile

Sabato 3 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alè tempo di chiarimenti e il presunto flirt trasarebbe giunto al capolinea. I due si allontanano dagli altri inquilini per l'ennesima lite e a quel punto la ragazza non ce la fa più. Una volta ammesso il coinvolgimento, chiede chiarezza all'ex tronista. La risposta di Francesco Monte non lascia ben sperare.«Io - dice l'influencer - non ho più voglia di parlare, vengo sempre io... Io mi sento sempre punzecchiata e giudicata. Parliamoci chiaro: ti stai limitando o non scatterà niente? Sono confusa e se reagisco così è perché di chiaro non c'è niente. Io spero sempre che ci sia un cambiamento o un miglioramento». Monte, tuttavia, è categorico e a lei non resta che mettere un punto sul nascere a questa storia: «Fine. Almeno so come comportarmi anch'io. Farò un passo indietro ed eviterò qualsiasi fraintendimento tra di noi».I toni si alzano e Francesco Monte decide di non usare mezzi termini: «Cosa c'è che non è chiaro? C'è un piacersi alla base che però per te è in una direzione e per me in un'altra. Viversi alla leggerezza in questo contesto non è possibile. Forse c'è un coinvolgimento più forte da parte tua e te la prendi per ogni cosa che dico. Ho avuto delle sensazioni, ma non parlo di innamoramento perché non può nascere in questo contesto. E non ho la sfera di cristallo per capire se può succedere fuori. Se tante cose in me non avvengono, non ti permetto di dipingermi come non sono. Non sono venuto da te a dirmi in toni minacciosi cosa fare e come farlo. Involontariamente mi hai fatto giudicare dagli altri».