Grande Fratello Vip, il regalo di Natalia Paragoni ad Andrea Zelletta scatena il caos in casa. Lei risponde sui social

Al Grande Fratello Vip il regalo di Natele di Natali Paragoni ad Andrea Zelletta ha scatenato il caos in casa tanto da spingere l’ex protagonista di “Uomini e donne” ad intervenire direttamente sui social per calmare le acque.

Andrea Zelletta ha ricevuto dalla fidanzata una scatola contenente un campioncino di profumo vuoto e un bigliettino con scritto: “Buon Natale dalla tua ragazza. Spero tu possa essere felice per questo tuo Natale. A presto“. La scatola era quella che conteneva l’anello di fidanzamento che Andrea ha dato alla fidanzata e nella frase del bigliettino le parole “dalla tua ragazza” erano sottolineate.

Il dono particolare ha scatenato gli inquilini impegnati in congetture sui possibili significati nascosti e lo stesso Andrea è rimasto molto stupido da quanto ricevuto. Il bigliettino e il suo possibile senso hanno coinvolto anche il web, tanto da spingere Natalia Paragoni ad intervenire direttamente attraverso le stories del suo account instagram in cui ha scritto: “Ragazzi vi state facendo troppi film mentali da come sto leggendo. Io amo il mio ragazzo più di qualsiasi altra cosa al mondo e mai e poi mai lo tradirei. Fate andare meno la testa”.

