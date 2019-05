Il Grande Fratello "ammazza" i like, Valentina Vignali perde 765 follower al giorno da quando è nella casa

Mercoledì 29 Maggio 2019, 13:29

va a picco. Secondo i dati di Ninjalitics - tool di analisi per account Instagram - l'influencer perde in media 764 follower da quando è entrata nella casa del Grande Fratello . Nonostante la continua esposizione mediatica in televisione, il popolo del web sembra non aver apprezzato l'avventura della Vignali all'interno della casa più spiata d'Italia. Un duro colpo per chi, come lei, lavora e guadagna proprio grazie al suo account Instagram.Probabilmente l'assenza forzata dai social può aver pesato, dal momento che nessun post è stato pubblicato sul suo profilo da quando il Grande Fratello è iniziato. Yari Brugnoni, co-founder di Ninjalitics dà una sua interpetazione di questi dati: «Il caso di Valentina Vignali è molto interessante per vari motivi - riporta Tabloit - Il primo perché denota come la produzione costante di contenuti sia essenziale per raggiungere nuove persone nell’online e quindi per poter crescere. Il secondo perché mostra come tutti i profili in realtà perdano followers ogni giorno, nessuno escluso, nemmeno i big account. Il terzo motivo, è che dimostra come non basta essere famosi e apparire ogni giorno in tv per crescere, se non si fanno contenuti».