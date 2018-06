Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

contro tutti. Il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane, a distanza di alcune settimane dalla fine del, si sarebbe tolto qualche sassolino della scarpa. E su Instagram avrebbe scritto un messaggio choc rivolto agli ex concorrenti: «».Ma andiamo con ordine. Ecco il post di Simone: «Il branco voleva distruggere un ragazzo tatuato e muscoloso dal quale ci si aspettava il peggio, ahimè è uscito il meglio che nessuno si sarebbe aspettato. Ragazzi con le facce apparentemente pulite, chi vantava lauree, chi lavori di prestigio, chi un linguaggio bibliotecario... Il risultato? Hanno cacciato il peggio sé pronunciando frasi razziste, minacce allusioni al sesso e maltrattamenti agli animali!!!!mettendomi contro tutte queste facce mascherate senza paura trascinandomeli dal primo all'ultimo fuori dalla casa facendo uscite il peggio di sé in ognuno di loro con educazione umiltà sincerità rispetto ed un pizzico di strategia essendo un gioco. Ricordatevi ragazzi che prima di essere un personaggio in televisione bisogna essere una persona nella vita, per molti di loro il Gf è stata una grande tragedia nella Casa, per alcuni anche fuori, per me è stata la vittoria dentro e fuori. Evviva l'Abruzzo, evviva L'Aquila evvia i muscoli evviva i tatuaggi evviva il cervello soprattutto».Il post avrebbe attirato l'attenzione di alcuni ex gieffini. E sesi sarebbe limitato a commentare con un «Bomba»,avrebbe replicato: «Bellissimo post Simone. Ora però tira fuori lo striscione di Scherzi a parte».