GF, Perla Vatiero ora è delusa da Mirko: «Giuseppe Garibaldi? Mi è stato vicino»

di Cristina Siciliano

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, Mirko Brunetti ha rimproverato Giuseppe Garibaldi. Il motivo? L'ex gieffino ritiene che il bidello si sia avvicinato a Perla solo per una questione di strategia di gioco. Di conseguenza, terminata la puntata, Giuseppe ha abbracciato Perla e ha ammesso che non c'è stata mai malizia da parte sua. Ed è per questo motivo che Perla ha scelto di chiarire una volta per tutte la situazione ed ha spiegato che si è sentita delusa da Mirko per le sue parole e soprattutto, ha giustificato il suo rapporto con Garibaldi.

Le parole di Perla Vatiero

«Ci tengo a specificarlo che io quella settimana me lo sono vista amico - ha spiegato Perla Vatiero -. Ci rimango male perché io semplicemente ho creato un'amicizia e lui lo sa questo. Per me è un punto di riferimento e ci tengo a specificarlo che in quella settimana io me lo sono vista amico. Giuseppe c'è stato sempre anche quando ci siamo fatti la sauna e il bagno turco da soli, io lì non l'ho visto come un gesto di malizia. Quando Giuseppe mi ha detto: "Andiamo a fare la sauna", io ho staccato la spina da tutta la situazione perché io stavo male».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Gennaio 2024, 21:02

