Grande Fratello, battute omofobe verso Vittorio: cosa è successo nella notte. La produzione interverrà?

L'ultima puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì scorso, su canale 5, sta facendo discutere molto i fan del programma, ma anche i follower di Mirko Brunetti per battute poco consone rivolte ad uno dei concorrenti presenti in casa.

La vicenda

Battute omofobe e allusioni poco gradite rivolte al concorrente Vittorio Menozzi, in merito alla sua sessualità. A metterle in atto è proprio Mirko Brunetti che non manca mai di sottolineare una presunta omosessualità del coinquilino, al punto da prenderlo in giro ogni volta che può.

Ma cosa staràsta succedendo nella casa del Grande Fratello? E, soprattutto, la produzione interverrà per mettere un freno a queste battutacce?

