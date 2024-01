⁠⁠Grande Fratello, Mirko Brunetti compie gli anni. Gli auguri della mamma di Greta: «Il regalo più grande? Il perdono»

di Dajana Mrruku

Mirko Brunetti è stato uno dei protagonisti del Grande Fratello soprattutto grazie al triangolo amoroso tra Greta Rossetti e Perla Vaterio che ha tenuto gli spettatori incollati alla tv. «Sceglierà il grande amore o il nuovo amore?», si chiedevano i fan del programma, ma alla fine Mirko ha deciso di continuare per la sua strada da solo e, purtroppo è stato elimintao dalla Casa dove, nel frattempo lo avevano raggiunto le sue due (ormai) ex fidanzate.

Il giovane non si è arreso e, anche al di fuori del programma riesce ad avere uno spazio in puntata per dire la sua e lasciare il segno. Mirko ha da poco compiuto 27 anni e tra i vari messaggi di auguri, uno in particolare lo ha colto di sorrpesa, quello della sua ex suocera.

Gli auguri della suocera

«Il giorno più bello? Oggi. L'ostacolo più grande? La paura. La cosa più facile? Sbagliarsi. L'errore più grande? Rinunciare. La felicità più grande? Essere utili agli altri. Il sentimento più brutto? Il rancore. Il regalo più bello? Il perdono. Quello indispensabile? La famiglia. Buon compleanno Mirko. Ricorda che Lorena attende una partita a carte», ha scritto Marcella Bonifacio, la mamma di Greta Rossetti, ex fidanzata di Mirko.

Tra i due sarà tornato il sereno? Questo messaggio di auguri è sicuramente un passo in avanti.

