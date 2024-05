Grande Fratello, Manuela Carriero (ex Uomini e Donne) rivela: «Ecco perché ho detto di no, c'era un motivo...»

di Cristina Siciliano

Manuela Carriero, ex tronista di Uomini e donne, ha iniziato il suo percorso in televisione prima partecipando a Temptation Island insieme a Stefano Sirena, con il quale però il viaggio nei sentimenti si è concluso davvero nel peggiore dei modi: lui definito «traditore seriale» mentre lei è uscita dal programma con il tentatore Luciano Punzo. A distanza di un bel po' di tempo lontana dai riflettori, l'ex tronista di Uomini e donne ha raccontato di aver ricevuto «un contratto a settembre in televisione».

Le parole di Manuela Carriero

«Mi è stato proposto di entrare al Grande Fratello ma in quel momento non me la sentivo di passare da un reality all’altro, ero anche molto scossa - ha spiegato Manuela Carriero a Casa Sdl -.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Maggio 2024, 17:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA