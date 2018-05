Grande Fratello, Favoloso litiga anche con Matteo: «Ci hai provato con Alessia»

Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

viene mandato in onda un confessionale delin cuispiega di amare ancora«Nonostante tutte le difficoltà è l'unica che voglio, è una sacrosanta verità e da qui non si scappa. È questo il motivo per cui non mi sono lasciato andare con Patrizia, io l'amo più della mia vita, voglio stare con lei e se mi guarda negli occhi lo capisce», le parole dell'imprenditore.La Moric ha lasciato Favoloso sui social e i suoi messaggi sono stati letti in diretta. Non ha gradito il comportamento del fidanzato, a cui era legata da quattro anni, nei confronti di un'altra inquilina della casa del Grande Fratello,L'imprenditore, che sarebbe stato criticato anche per la vicinanza aconfessa di non aver dimenticato Nina e, nonostante i problemi conclamati dell'ultimo anno, ammette di voler restare insieme a lei. Spera, inoltre, di poter chiarire e di guardarla negli occhi per mostrarle il suo amore.