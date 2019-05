Grande Fratello 2019, Dori Ghezzi e le parole di Francesca De Andrè: «Fabrizio non meritava una escalation di questo tipo»

Lunedì 27 Maggio 2019, 20:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo Alice De André, che ha commentato il trattamento riservato alla sorellaal, interviene un altro membro della famiglia, Dori Ghezzi. Se Alice però aveva difeso la reclusa definendo il programma un “circo degli orrori”, Dori non sembra felice della partecipazione della nipote del marito Fabrizio al reality Mediaset.Francesca infatti se in questo ultimo periodo è stata al centro delle discussioni per via del tradimento del fidanzato Giorgio Tambellini e l’avvicinamento al coinquilino Gennaro Lillo, all’inizio della sua permanenza aveva parlato (assieme alla sorella Fabrizia) durante le dirette del rapporto col padre, rimediando una diffida da parte sua.Dori prende le distanze: “Facciano come meglio credono – ha fatto sapere a “Nuovo” - Parlare di questa vicenda non serve molto, perché non cambierà le cose. Questa situazione non mi fa piacere, soprattutto perché Fabrizio non meritava una escalation familiare di questo tipo. Momenti felici in famiglia? Ce ne sono stati”.Alice invece con un post su Instagram se l’era presa proprio con il reality condotto da Barbara d'Urso: “Speravo di riuscire a prendere le distanze e non venire coinvolta emotivamente – aveva scritto sul social - ma ho sottovalutato la nefandezza e la pericolosità di questo circo degli orrori. Sono seriamente preoccupata, ormai ho la certezza che si tratti di abuso, come in una setta; vengono accuratamente selezionati i più deboli per creare dei personaggi da strumentalizzare per l’odiens del trash”