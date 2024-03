Grande Fratello, prende fuoco una pentola nella Casa: concorrenti nel panico

di Redazione web

Grande Fratello, paura e fuoco nella casa: un piccolo incendio ha terrorizzato i concorrenti del reality Mediaset condotto da Alfonso Signorini. Cosa è successo? Oggi al Grande Fratello è avvenuto un piccolo incidente domestico che ha provocato paura tra gli inquilini rimasti in vista dalla finalissima. Ha preso fuoco il coperchio di una pentola in cucina mentre Rosy e Federico stavano appunto cucinando. I due concorrenti si trovavano davanti ai fornelli in cucina. A un certo punto Rosy è andata a prendere il coperchio per poter tappare la pentola della pasta quando si è accorta che il manico di plastica aveva preso fuoco.

Fiamme nella casa del Grande Fratello

Subito Rosy e Federico si sono allontanati impauriti e hanno cercato di spegnere le fiamme. Federico ha provato a soffiarci sopra, ma senza ottenere alcun risultato.

A quel punto la cuoca lo ha preso e lo ha passato sotto l’acqua. Ma la puzza è stata tanta, anche perché il manico del coperchio era di plastica. Le fiamme si sono ben notate durante la diretta e non sono sfuggite ai fan del Gf.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Marzo 2024, 18:24

