Grande Fratello, Elenoire Ferruzzi attacca: «Tutto pagato e organizzato, compreso le umiliazioni»

di Redazione web

Elenoire Ferruzzi è sempre stata molto criticata per i suoi commenti sempre senza filtri e, molto spesso, provocatori. Durante un litigio con un utente su Instagram, la ex GfVip si è fatta sfuggire nuovamente ulteriori dichiarazioni su quanto il reality show sia finto.

Andiamo a leggere che cosa ha detto.

Elodie, Elenoire Ferruzzi: «O fai la pornostar o fai la cantante»

Elodie, Arisa e Victoria dei Maneskin nude, Paolo Crepet: «Quando arrivi a mostrarti così, vuol dire che è la fine»

«Il Grande Fratello per me è stato un lavoro! Ma come si può paragonare l’esperienza di una persona a un gioco, un lavoro che ha fatto! Ma riprenditi! Che cosa mi doveva insegnare un gioco dove sono stata stra-pagata per partecipare dov’è tutto finto dove gli autori ti dicono quello che devi fare. Cosa avrebbe dovuto insegnarmi sentiamo? Ahaha. […] Perché tu credi ancora che io sia stata sbattuta fuori magari con il vostro televoto? Ahahah ma svegliati! È tutto pagato anche le umiliazioni tesoro», ha commentato Elenoire Ferruzzi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Ottobre 2023, 16:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA