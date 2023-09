Grande Fratello, diretta prima puntata: sorpresa per Vip e Nip, ma stasera non entreranno tutti i concorrenti

Tutto pronto per la prima puntata del Grande Fratello 2023 in onda lunedì 11 settembre su canale 5 e che seguiremo, come sempre minuto per minuto, in diretta su Leggo.it. In studio con Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Grande Fratello di Signorini e Buonamici al via: doppio appuntamento. I concorrenti e le novità

Grande Fratello , diretta prima puntata: Questa sera non entreranno tutti i concorrenti e ci sarà una sorpresa per Nip e Vip (Credits Uff. stampa Mediaset)

Anticipazioni

Questa sera su canale 5 prende il via la nuova edizione del Grande Fratello dopo la rivoluzione anti trash voluta da Pier Silvio Berlusconi. Protagonisti di questa edizione del reality show, prodotto da Endemol Shine Italy, sono 21 concorrenti, divisi tra volti noti e gente comune, ma non entreranno tutti nella puntata di lunedì, una parte arriverà il prossimo venerdì.

I concorrenti

Sono sei i concorrenti già ufficializzati: lo sportivo Alex Schwazer, l’attrice Beatrice Luzzi, l’operaia Giselda Torresan, la regina delle telenovelas anni Ottanta - Novanta Grecia Colmenares, la fotografa Letizia Petris e l’ingegnere Vittorio Menozzi.

Dove vedere Grande Fratello



“Grande Fratello” sarà visibile in prima serata su Canale 5 con due appuntamenti settimanali che prendono il via lunedì 11 e venerdì 15 settembre.

Il Day Time

Gli appuntamenti del Day Time saranno:

Canale 5: dal lunedì al venerdì alle 16.10

Italia 1: dal lunedì al venerdì alle 13.00

Mediaset Extra: tutti i giorni in diretta

La5: dal lunedì al venerdì in diretta alle 12.30

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Settembre 2023, 18:21

