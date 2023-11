Grande Fratello, diretta 6 novembre: faccia a faccia Angelica - Mughini. Una carezza per Beatrice Luzzi

Questa sera su Canale 5 nuovo appuntamento con il Grande Fratello. Nella puntata di lunedì 6 novembre, che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it, ci sarà un nuovo confronto tra Mughini e Angelica dopo le polemiche dell'ultima volta, e verrà decretato il nuovo eliminato.

Anticipazioni

Lunedì 6 novembre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici.

L’importante verdetto del televoto attende gli inquilini della Casa. A rischio eliminazione ci sono Alex, Giampiero Mughini, Giuseppe Garibaldi, Giselda e Angelica. Uno di loro dovrà abbandonare definitamente il gioco. Proprio due dei nominati, Giampiero e Angelica, avranno modo di confrontarsi nuovamente sul loro rapporto.

Serata speciale all’insegna di sorprese per alcuni inquilini: per Angelica, ancora scossa per le parole pronunciate nei suoi confronti da Giampiero; per Mirko, molto conteso dalle donne dentro e fuori dalla Casa; per Beatrice che avrà la possibilità di incontrare l’ex compagno e padre dei suoi figli; e per Alex, per fargli ritrovare un po’ di entusiasmo visto che negli ultimi giorni non è stato di ottimo umore.

