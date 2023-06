Grande Fratello, Brenda Asnicar (Antonella del Mondo di Patty) nel cast? La risposta dell'attrice

di Redazione web

La reginetta del "Mondo di Patty", Brenda Asnicar si trova a Roma perché è stata una delle protagoniste al Rock in Roma, durante la serata dedicata alle hit degli anni 2000. L'attrice che ha interpretato il ruolo di Antonella è rimasta indelebile nella memoria dei fan che, ancora oggi, dopo anni, continuano a cantare la canzone "Las Divinas".

Sono in molti i fan che l'avrebbero voluta all'interno di qualche reality show italiano e la cantante non ha mai nascosto il suo amore per il Bel Paese. Brenda è stata una delle ospiti della finale del Grande Fratello Vip, e Alfonso Signorini aveva sperato fino all'ultimo di avere la giovane attrice nel cast della nuova edizione, ma qualcosa è andato diversamente.

Gf Vip, Giulia Salemi che ruolo avrà? Le prime idee di Signorini: e spunta il nome del primo concorrente

Alda D'Eusanio: «Il GfVip mi ha rovinata. Accettare è stato un errore, cacciata in pigiama e pantofole»

Riguardo a questo, @alfosignorini e io abbiamo fatto una videocall e gli ho detto che io non sarei entrata nella casa peró che se voleva potevamo metterci d’accordo per una sera in studio con lui 💕✨ pero il provino non l’ho fatto 🎀 https://t.co/M3sTmbdwvX — BRENDA ASNICAR (@Asnicar__Brenda) June 26, 2023

Brenda Asnicar nel cast del Grande Fratello?

L'attrice ha risposto con un tweet ad alcune voci che la volevano al Grande Fratello. Brenda Asnicar ha scritto: «Io e Alfonso Signorini abbiamo fatto una videocall e gli ho detto che non sarei entrata nella Casa.

I fan, tuttavia non si arrendono: la loro beniamina potrebbe tornare in altre vesti in uno dei programmi Mediaset, in prima serata. Non ci resta, quindi, che aspettare.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Giugno 2023, 16:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA