Beatrice Luzzi, addio Grande Fratello? L'ipotesi abbandono e il mistero del contratto: «Vorrei avere...»

Da quando è iniziata l'attuale edizione del Grande Fratello, Beatrice Luzzi è apparsa immediatamente come una delle concorrenti più forti e determinate. Finita immediatamente al centro delle critiche, l'attrice ha saputo, settimana dopo settimana, resistere a ogni nomination e diventare una delle preferite del pubblico.

Il lutto per la scomparsa del padre le ha fatto abbandonare recentemente la casa, poco dopo però Beatrice ha deciso di tornare in gioco e riprendersi il suo posto di leader (quasi) indiscussa di questa edizione del reality show. Oggi si aggiunge un altro tassello alla sua storia al Grande Fratello. Come accade ormai ogni anno, infatti, la produzione pare abbia deciso di prolungare il programma rispetto alla naturale scadenza prevista.

Questa decisione prevede chiaramente dei cambiamenti anche nei contratti dei concorrenti.

